Der Bergdoktor: Bauernopfer

89 Min.Ab 0
ORF289 Min.Ab 0
ORF2
Packendes Serienspecial inmitten der majestätischen Kulisse der Tiroler Berge! Neben der bewährten Stammbesetzung brillieren in den Gastrollen Harald Krassnitzer und Liliane Zillner. Gemeinsam mit seinem Bruder kann Martin eine verunglückte Bergführerin retten. Die junge Frau plagen in letzter Zeit Schwächeanfälle. Wie sich herausstellt, ist sie schwer erkrankt. Mit Hans Sigl (Martin Gruber), Harald Krassnitzer (Rupert Althammer), Heiko Ruprecht (Hans Gruber), Liliane Zillner (Johanna Kirchner / Klara Winter), Ronja Forcher (Lilli Gruber), Carina Wiese (Ella Kirchner), Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber), Franz Weichenberger (Franz Obersdorfer) u.a.

Altersfreigabe:
0