Der Butler und die Prinzessin
91 Min.Ab 6
91 Min.Ab 6
Der Butler und die Prinzessin
Nach dem Tod seines langjährigen Dienstherrn muss sich Butler Fabian eine neue Aufgabe suchen. Er erhält von Patricia von Knesewitz ein eher ungewöhnliches Angebot: Er soll sie und ihre völlig verarmte Familie auf ihre Hochzeit mit dem reichen Bruno Meyer vorbereiten. Dass Patricia ihm nur im Erfolgsfall ein Honorar zahlen kann, ist ihm egal, denn er ist seiner wunderbaren neuen Herrin längst verfallen ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© RheinFilm TV- und Medienproduktions- GmbH