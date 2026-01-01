Zum Inhalt springenBarrierefrei
102 Min.Ab 16
Tele 5102 Min.Ab 16
Tele 5
Mark Kaminsky (Arnold Schwarzenegger) fristet sein Dasein als Sheriff in einer Kleinstadt, seit er sich mit seiner brutalen Art als FBI-Agent selbst ins Aus geschossen hat. Doch dann braucht ihn Chicago: Die Mafia hat überhandgenommen und sogar den Sohn seines früheren Kollegen Shannon (Darren McGavin) getötet. Jetzt darf Kaminsky wieder ran. - Der Film überrascht mit kleinen Ähnlichkeiten und Anspielungen auf andere Schwarzenegger-Filme: zum Beispiel trägt Baker, der Charakter von Robert Davi, in „Der City Hai“ die Sonnenbrille, die Schwarzenegger in „Terminator“ aufhatte. Auch das typische Schwarzenegger-"I'll be back" ist wieder enthalten.

Action
16
© Warner Bros. Discovery, Inc.