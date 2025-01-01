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Der Ladenhüter

Der Ladenhüter

87 Min.Ab 6
Kabel Eins CLASSICS87 Min.Ab 6
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Der Ladenhüter

Jerry Lewis sorgt in seiner Rolle als tollpatschiger Mitarbeiter für skurrile Momente: Der naive Norman Phiffier will beruflich durchstarten und beginnt voller Ehrgeiz seine Arbeit als Verkäufer in einem schicken Kaufhaus. Seine gutgemeinten Ideen sorgen jedoch für spektakuläre Turbulenzen zwischen Rolltreppen, Werbetafeln und Verkaufsständen.

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 1963
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
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