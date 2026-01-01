Der letzte Scharfschütze
Der letzte Scharfschütze
Im Jahre 1901 kommt der gealterte Revolverheld John B. Books nach Carson City und erfährt dort, dass er Krebs und nur noch wenige Wochen zu leben hat. Er mietet sich in einer kleinen Pension ein, um sich ein paar nette letzte Tage zu machen. Als jedoch bekannt wird, wer er ist, lässt man Books keine Ruhe. So sucht er schließlich den Tod in einem letzten Showdown, wie er es sich schuldig zu sein glaubt.
