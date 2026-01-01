Der Millionenfinger
97 Min.Ab 0
97 Min.Ab 0
Der Millionenfinger
Der Mailänder Ingenieur Guido Quiller hat ein einbruchsicheres Glas erfunden. Nur wenig später verliert er wegen eines Unfalls seine Stimme. Die hübsche Diebin Tilli nimmt den Verunglückten bei sich auf und macht ihn mit ihrer Ganoven-Familie bekannt. Um die Liebe Tillis zu gewinnen, verheimlicht Guido seine wahre Identität. Doch dann soll er sich auch an den Raubzügen beteiligen. Komödie von Castellano e Pipolo, mit Adriano Celentano.
Altersfreigabe:
0