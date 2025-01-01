Der Mittler
112 Min.Ab 6
Der Mittler
Romanverfilmung von Joseph Losey mit Oscargewinnerin Julie Christie: Im Sommer 1900 ist der zwölfjährige Leo zu Gast bei der Familie seines Freundes Marcus. Er verliebt sich in dessen ältere Schwester Marian, doch die junge Frau hat nur Augen für den Farmer Ted Burgess. Leo überbringt heimlich ihre Botschaften, unwissend, welch gefährliches Spiel sie treibt. Als Marians Mutter die standesgemäß unpassende Liaison entdeckt, greift sie ein - mit fatalen Folgen.
Genre:Drama
Produktion:gb, 1971
Altersfreigabe:
6
