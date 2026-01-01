Der Unbeugsame
133 Min.Ab 6
133 Min.Ab 6
Der Unbeugsame
Es sieht vielversprechend aus für den jungen Roy Hobbs: Er steht vor einer Profikarriere als Baseball-Spieler! Doch auf dem Weg nach oben stoppt ihn eine Schussverletzung. Unter Aufbietung seiner Energie arbeitet er sich wieder hoch und schafft mit 35 Jahren den Sprung in das Team der "New York Knights". Dort wartet jedoch die nächste Herausforderung in Form der schönen Memo auf ihn ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1984 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved.