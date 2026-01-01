Der vierte Engel
Jack Elgin (Jeremy Irons), erfolgreicher Journalist eines internationalen Londoner Nachrichtenmagazins, überrascht seine Familie mit einer Reise nach Indien. Doch auf dem Flug geschieht das Unfassbare: Das Flugzeug wird von Terroristen gekidnappt, Elgins Frau und Tochter werden vor seinen Augen brutal ermordet. Wieder zurück in England, versucht Jack die politischen Hintergründe der Entführung aufzudecken. Und ist fassungslos, als die Mörder seiner Familie plötzlich freigelassen werden. In die Enge getrieben, bleibt ihm nur eine Wahl: Selbst zu töten, um zu überleben.
