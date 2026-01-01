Der Weg der Verdammten
99 Min.Ab 12
99 Min.Ab 12
Der Weg der Verdammten
Buck (Sidney Poitier) kennt das Land und seine Gefahren: Ku-Klux-Klan, Terror, Mord. Er führt eine verzweifelte Gruppe ehemaliger Sklaven nach Colorado – ihr Traum: Frieden und Freiheit. Doch Deshay (Cameron Mitchell), ein skrupelloser Desperado, jagt sie im Auftrag der Plantagenbesitzer zurück in die Sklaverei. 500 Dollar Kopfgeld auf Buck locken jeden Killer. Auch der farbige Wanderprediger Rutherford (Harry Belafonte) gerät ins Spiel – erst zwielichtig, dann als Verbündeter. Aus dem Treck wird ein Kampf ums Überleben: Überfälle, Verrat und tödliche Schießereien. Buck und Rutherford stellen sich einer gnadenlosen Welt, in der Hoffnung nur mit Mut und Gewehrlauf überlebt.
Genre:Western
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
12
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