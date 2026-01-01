Der Zweite Weltkrieg - Schlacht um Europa - Folge 8: Die Rheinüberquerung
53 Min.Ab 12
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Der Zweite Weltkrieg - Schlacht um Europa - Folge 8: Die Rheinüberquerung
Nach dem Scheitern der Ardennenoffensive rücken die alliierten Truppen im März 1945 weiter Richtung Rhein vor. Während der britische Feldmarschall Montgomery den Fluss im Norden überqueren will, fällt den Amerikanern die noch unzerstörte Brücke von Remagen in die Hände. Wahrscheinlich wurde der Krieg durch diesen Coup um mehrere Wochen verkürzt. „Der Zweite Weltkrieg – Schlacht um Europa“ lässt Zeitzeugen zu Wort kommen, die die entscheidenden Schlachten zur Befreiung Deutschlands erlebt haben.
Genre:Geschichte, Krieg, Dokumentation, Mini-Serie
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
12
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