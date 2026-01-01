Detective Knight: Independence
89 Min.Ab 16
89 Min.Ab 16
Detective Knight: Independence
Bruce Willis schlüpft erneut in die Rolle des erfahrenen Detectives James Knight: Während die Stadt den Unabhängigkeitstag feiert, sorgt James Knight für Ordnung. Doch ein verkleideter Polizist mit einer gestohlenen Waffe versucht, die Feierlichkeiten zu sabotieren. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn der Täter plant ein gefährliches Feuerwerk, das Knights Zuhause zerstören könnte.
Genre:Action
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© LEONINE Licensing AG