Deutsche Fallschirmjäger
Deutsche Fallschirmjäger
Nach Ende des I. Weltkrieges erkannten die Deutschen die Bedeutung und den Nutzen von Fallschirmspringern für Angriffskriege. Es wurde ein Trainingszentrum von der Luftwaffe gegründet und mit dem Aufbau der Truppen begonnen. Die Soldaten lernten das Springen und Landen, das Zusammenlegen des Fallschirms, sowie die Nutzung ihrer Waffen und Ausrüstung. Als Transportmaschine der Springer diente die weltberühmte JUNKERS JU 52. Die Fallschirmtruppen waren an den Besetzungen von Holland, Belgien, Frankreich und Jugoslawien beteiligt, besondere Bedeutung hatten sie jedoch vor allem bei der Eroberung Griechenlands. Um die britischen Truppen aus dem Land zu treiben, mußten die Deutschen vor allem die strategisch wichtige Stadt Korinth erobern. Dies gelang ihnen innerhalb weniger Tage. Das nächste Ziel war Kreta, der einzige Teil Griechenlands, der sich noch in britischer Hand befand. Mit einem revolutionären Konzept wurde zum ersten Mal in der Geschichte eine strategisch starke und gut verteidigte Insel durch einen Luftangriff erobert. Die Fallschirmjäger avancierten so zur Vorzeigetruppe der Deutschen Armee.