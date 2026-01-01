Deutsche Rekorde des 20. Jahrhunderts - Elly Beinhorn und ihre ME-108 Taifun
63 Min.Ab 16
63 Min.Ab 16
Deutsche Rekorde des 20. Jahrhunderts - Elly Beinhorn und ihre ME-108 Taifun
Die ME-108 ist legendär wie Elly Beinhorn - eine Jahrhundertfrau. Nicht nur deshalb, weil sie hundert Jahre alt geworden ist, sie starb 2007. Sie war auch nicht die einzige Pilotin während der Zeit der Weimarer Republik und des Dritten Reichs. Aber Elly Beinhorn hat mehr als die anderen die Herzen der Deutschen erreicht. Wohl auch deshalb, weil ihre Liebe zu dem gleichfalls legendären Rennfahrer Bernd Rosemeyer in den 30er Jahren eine ganze Generation rührte. Elly Beinhorn ist aus der Frauenrolle ihrer Zeit ausgebrochen. Wie kam es dazu? Damit und mit ihren Transkontinentalflügen beschäftigen sich die Autoren. Und natürlich mit der ME-108, Elly Beinhorns "Taifun".
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH