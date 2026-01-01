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Die besten Fantasy-Filme aller Zeiten

Die besten Fantasy-Filme aller Zeiten

58 Min.Ab 12
Kabel Eins58 Min.Ab 12
Kabel Eins

Die besten Fantasy-Filme aller Zeiten

Die Dokumentation ergründet die Faszination von Fantasy-Filmen: Freundschaft, Mut und der Kampf zwischen Gut und Böse. "Jumanji" begeistert mit einer innovativen Brettspiel-Idee und Robin Williams. "Krabat" überzeugt mit düsterer Atmosphäre. Die "Unendliche Geschichte" ist ein Plädoyer fürs Träumen, während "Alice im Wunderland" mit Skurrilität polarisiert.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Fantasie
Produktion:
DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Kabel Eins