Die besten Fantasy-Filme aller Zeiten
58 Min.Ab 12
58 Min.Ab 12
Die besten Fantasy-Filme aller Zeiten
Die Dokumentation ergründet die Faszination von Fantasy-Filmen: Freundschaft, Mut und der Kampf zwischen Gut und Böse. "Jumanji" begeistert mit einer innovativen Brettspiel-Idee und Robin Williams. "Krabat" überzeugt mit düsterer Atmosphäre. Die "Unendliche Geschichte" ist ein Plädoyer fürs Träumen, während "Alice im Wunderland" mit Skurrilität polarisiert.
Genre:Spezial, Dokumentation, Fantasie
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins