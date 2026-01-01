Die Frau am Brandenburger Tor - 9. Nov 1989
"Aufhänger" des Films ist eine Szene am Brandenburger Tor in der Nacht der Maueröffnung: Nachdem zwischenzeitlich die Grenze noch einmal abgeriegelt wurde, redet eine Ost-Berlinerin empört auf DDR-Grenzer ein, bis diese, auch angesichts völlig unklarer Befehlslage, sie schließlich doch passieren lassen. Der Film enthält Interview-Ausschnitte mit Bärbel Reinke, der "Frau am Brandenburger Tor", über ihre subjektive Sicht auf die damaligen Ereignisse, die DDR und die Zeit der Wende. Interessant ist auch das Interview mit Frau Reinke und den Polizisten, die damals die Grenze bewachen mussten, welches einige Monate nach dem Mauerfall stattfindet und die Beteiligten zu diesem Vorfall befragt. Dazwischen werden Rückblenden gezeigt, v.a. zum Fall der Mauer und zur Wendezeit zwischen Oktober 1989 und März 1990.