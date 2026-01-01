Die Frauen des 20. Juli
Die Dokumentation Die Frauen des 20. Juli (1985) gibt den Ehefrauen und Töchtern der Widerstandskämpfer des Attentats vom 20. Juli 1944 eine Stimme. Sie berichten von ihren persönlichen Erfahrungen, Ängsten und Hoffnungen vor und nach dem gescheiterten Anschlag auf Hitler und schildern, wie sich das politische Klima zunehmend zuspitzte und ihre Familien unter Druck setzte. Der Film nutzt seltene historische Aufnahmen, darunter Filmsequenzen aus dem Volksgerichtshof, die damals als „Geheime Reichssache“ galten. Unter dem Eindruck dieses Materials sprechen die Frauen über das Vermächtnis ihrer Männer und ihre eigene Rolle im Widerstand – Aspekte, die lange im Schatten prominenter Figuren standen.
Produktion:DE, 1985
