Die Geschichte des Seekrieges – Die größten Seeschlachten
Im April 1941 hatte Deutschland bereits 1 Million Tonnen an alliiertem Schiffsraum versenkt, bis ihre Torpedo-Bomber 1941 die italienische Flotte im Hafen von Tarent dezimierten. Die Japaner lernten aus dieser Aktion und vernichteten am 7. Dezember 1941 auf Pearl Harbour 19 US-Kriegsschiffe und 190 Flugzeuge. Die Seeherrschaft im Pazifik war von entscheidender Bedeutung. Nachdem die USA die Schlacht von Midway gewonnen hatte, fand im Leyte-Golf die letzte und größte Seeschlacht des Zweiten Weltkriegs statt.
