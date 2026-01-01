Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Hochzeitsplaner – Wedding made in Germany (2)

Die Hochzeitsplaner – Wedding made in Germany (2)

46 Min.Ab 0
WELT46 Min.Ab 0
WELT
Die Hochzeitsplaner – Wedding made in Germany (2)

Die Hochzeitsplaner – Wedding made in Germany (2)

Traumhochzeit - oder Alptraum? Hochzeitsplaner haben alle Hände voll zu tun. Sarah, Janine, Kristin und Enrico gehören zu den Besten Deutschlands. Ihre Arbeit ist Hochleistungssport. Vom großen Prunk bis zur kleinsten Panne: im Dreiteiler GDie Hochzeitsplaner - Wedding made in GermanyG entgeht den Zuschauern nichts. Eine unterhaltsame, spannende Dokumentation über außergewöhnliche Paare, ihre perfekten Helfer und Wege ins Glück, die gemeistert werden müssen.

Genre:
Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© welt