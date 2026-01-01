Die Jupiter Apokalypse
86 Min.Ab 12
86 Min.Ab 12
Die Jupiter Apokalypse
Millionen Menschen sind bereits tot, viele Städte ausradiert: Der Planet Jupiter, der durchs Sonnensystem rast, hat die Erde aus der Umlaufbahn geworfen. Meteoritenregen und Feuerstürme zerstören die Umwelt. Mitten drin: Steve Lannon, der im Chaos seine Familie sucht. Da entdeckt er ein explosives Geheimnis. - Entwarnung: Ein globaler Meteoritenhagel wie im Film dargestellt ist nach den Regeln der Physik in der Realität gar nicht möglich. Die Erdanziehungskraft würde diese gezielt auf eine Region lenken. Gleichzeitige Einschläge in Australien und Nordamerika sind eine Erfindung der Filmemacher.
Genre:Action, Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.