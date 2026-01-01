Die Küchenbrigade
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Die Küchenbrigade
Nach einem Streit mit ihrer Chefin hat Cathy Marie ihre Stelle in deren Haute Cuisine-Lokal gekündigt. Mit ihren 40 Jahren findet sie aber keinen adäquaten Job und landet schließlich in der Kantinenküche eines Heims für unbegleitete minderjährige Asylsuchende. Der Heimleiter Lorenzo will diese vor der Abschiebung retten, wenn sie mit 18 Jahren eine Lehrstelle vorweisen können. Für Cathy Marie eine große Herausforderung. Ihre bunt zusammengewürfelte Küchenbrigade kann sich vorerst nur Dosen-Ravioli in der Mikrowelle zubereiten.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1