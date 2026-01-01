Die Lady in Zement
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
Die Lady in Zement
Bei einem Tauchgang entdeckt Privatdetektiv Tony Rome auf dem Meeresgrund die einzementierte Leiche einer jungen Frau. Das Opfer ist nicht mehr zu identifizieren. Der Kriminelle Waldo Gronsky ist davon überzeugt, dass es sich bei der Toten um seine vermisste Freundin Sondra handelt. In Gronskys Auftrag versucht Tony herauszufinden, was mit Sondra geschehen ist ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1968
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH