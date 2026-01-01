Die nackte Bombe II
94 Min.Ab 6
Die nackte Bombe II
Maxwell Smart muss wieder als Spion an die Arbeit, wenn es Probleme gibt mit einer 'Wettermaschine'. Obwohl er den Auftrag bekommen hat, seine Mission geheim zu halten, erfährt seine Frau davon. Bald arbeiten die beiden zusammen, um die Mission zu einem guten Ende zu führen. Maxwells Frau arbeitet nämlich unter dem Namen 'Agent 99'.
Genre:Comedy
Copyrights:© 1989 Phoenix Entertainment Group, Inc., All Rights Reserved