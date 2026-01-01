Die Newton Boys
118 Min.Ab 12
118 Min.Ab 12
Die Newton Boys
Matthew McConaughey und Ethan Hawke in einem smarten Kriminaldrama: In den 1920er Jahren sind vier Brüder, bekannt als die Newton Boys, in ganz Nordamerika gefürchtet. Kein Safe ist vor den Bankräubern sicher und dank ihrer geschickten Taktik leben die Gauner in Saus und Braus. Nachdem sie sich jedoch an der Börse verspekulieren, ist das Geld weg und sie planen den größten Coup ihrer fragwürdigen Karriere ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH