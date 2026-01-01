Die Olsenbande steigt aufs Dach
Kaum hat die Königin Geburtstag, wird Egon aus dem Gefängnis entlassen – ein königlicher Gnadenakt, der weniger mit Mitgefühl als mit purem Zufall zu tun hat. Doch Egon wäre nicht Egon, wenn er nicht noch eine letzte, brisante Info von einem Mithäftling bräuchte. Also: raus aus dem Knast, rein in den Knast – ganz nach dem Motto „Einmal ist keinmal, zweimal ist Strategie“. Wieder auf freiem Fuß, versammelt Egon seine treuen Komplizen Benny und Kjeld und verkündet mit gewohntem Pathos: Diesmal geht’s um alles – um den Nationalstolz der Olsenbande und um satte 10 Millionen Kronen in bar. Kein Kleingeld, sondern echtes dänisches Gangster-Gold! Doch wo Geld ist, ist auch Ärger nicht weit: Das „Dumme Schwein“, ihres Zeichens Erzfeind und Bürokratie in Person, mischt sich ein und bringt die Bande ordentlich ins Schwitzen. Zwischen königlicher Gnade, krimineller Genialität und einem Hauch von Wahnsinn stolpert die Olsenbande in ihr nächstes Abenteuer – wie immer mit Stil, Charme und einem Plan, der garantiert nicht funktioniert. Oder doch?