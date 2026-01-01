Die Professorin - Tatort Ölfeld
88 Min.Ab 0
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Die Professorin - Tatort Ölfeld
Im Familiendrama treffen Christiane und Mavie Hörbiger erstmals gemeinsam vor der Kamera aufeinander. Als Historikerinnen erforschen sie die Nachkriegszeit und entdecken ein verborgenes Geheimnis: Adelgundes verschollener Vater gründete in sibirischer Gefangenschaft eine zweite Familie. Die Spurensuche führt zu Konflikten, persönlichen Widerständen und einem aktuellen Mordfall, der die Vergangenheit wieder aufbrechen lässt.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2