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Die Professorin - Tatort Ölfeld

Die Professorin - Tatort Ölfeld

88 Min.Ab 0
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ORF2

Die Professorin - Tatort Ölfeld

Im Familiendrama treffen Christiane und Mavie Hörbiger erstmals gemeinsam vor der Kamera aufeinander. Als Historikerinnen erforschen sie die Nachkriegszeit und entdecken ein verborgenes Geheimnis: Adelgundes verschollener Vater gründete in sibirischer Gefangenschaft eine zweite Familie. Die Spurensuche führt zu Konflikten, persönlichen Widerständen und einem aktuellen Mordfall, der die Vergangenheit wieder aufbrechen lässt.

Genre:
Drama
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© ORF 2