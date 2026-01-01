Die Reise zum Mittelpunkt der Erde
122 Min.Ab 12
122 Min.Ab 12
Die Reise zum Mittelpunkt der Erde
Durch einen Klumpen Lava kommt der Edinburgher Professor Sir Oliver Lindenbrook auf den Gedanken, dass es möglich sein müsste, durch einen Vulkan ins Erdinnere zu gelangen. Tatsächlich findet er auf Island einen geeigneten Krater, um das Wagnis anzugehen. Zusammen mit seinem Assistenten Alec stellt er eine Expeditionsgruppe zusammen, aber keiner von ihnen ist darauf vorbereitet, was sie tief unter der Erdoberfläche finden ...
Genre:Science Fiction
Produktion:US, 1959
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH