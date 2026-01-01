Die Säulen der Erde - Teil 3
103 Min.Ab 12
103 Min.Ab 12
Die Säulen der Erde - Teil 3
Der machthungrige Bischof Waleran (Ian McShane) hat Philip (Matthew Macfayden) in seiner Gewalt. Unter Folter soll der Klosterprior ein tödliches Geständnis liefern; ihm droht der Strick. Auch Philips treuer Begleiter Jack (Eddie Redmayne) ist in Not: Schergen des Königs sollen ihn ermorden. Zudem ist Aliena (Haley Atwell) in Gefahr. Tom (Rufus Sewell) verliert sein Leben. Was wird aus seinem Lebenswerk? - Die Miniserie, die auf dem Erfolgsroman von Ken Follet basiert, wurde innerhalb eines Jahres produziert und kostete rund 40 Millionen Dollar. Pro Tag wurden etwa 50 Einstellungen gedreht, vier Kamerateams arbeiteten parallel und die gesamte Crew umfasste 350 Personen.
Genre:Drama, Geschichte, Romanze, Thriller, Mini-Serie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.