Die Triffids - Pflanzen des Schreckens

Planet Horror180 Min.Ab 12
Planet Horror
Der Großteil der Welt ist nach einem Sonnensturm geblendet und die gefährlichen fleischfressenden Pflanzen namens Triffids sind freigelassen. Diese werden gezüchtet, um ein wertvolles Öl zu produzieren, um den Energiebedarf auf der Erde zu decken. Eine Gruppe Überlebender versucht, die tödlichen Widersacher aufzuhalten und so die Erdbevölkerung vor einem Desaster zu retten.

Genre:
Mini-Serie, Science Fiction, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Tiberius Film