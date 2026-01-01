Die versunkene Stadt Z
136 Min.Ab 12
Die versunkene Stadt Z
Brillante Verfilmung des gleichnamigen Buches von Autor David Grann mit realem Hintergrund: Percy Fawcett erhält ein Jobangebot, das er nicht ablehnen kann. Er soll im Auftrag der Royal Geographical Society Landvermessungen in weitgehend unerforschtem Dschungel-Gebiet durchführen. Bei seinen Untersuchungen findet er heraus, dass es vor Ort eine noch unentdeckte Zivilisation gegeben haben muss. Daraufhin will er beweisen, dass es eine versunkene Stadt gibt, die er "Z" nennt.
Genre:Abenteuer
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12GEWALT
