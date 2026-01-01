Die War and Peace Show
47 Min.Ab 12
47 Min.Ab 12
Die War and Peace Show
In der südenglischen Stadt Tonbridge fiebern alljährlich bis zu 100.000 Militärfans mit, wenn längst untergegangene Armeen aus den Schützengräben der Geschichte steigen. Bei der „War and Peace“-Show werden die Schlachten vergangener Kriege originalgetreu nachgestellt - mit über 3.000 Kriegsgeräten und bis zu 10.000 Darstellern. Geschossen wird nur mit Platzpatronen. Die Reportage zeigt, wie in der Show das Schlachtfeld zur Bühne wird und umgekehrt.
Genre:Spezial, Dokumentation, Krieg, Umwelt
Altersfreigabe:
12