Döbelangeln im Winter. Gezielt auf dicke Dickköpfe
21 Min.Ab 12
So fangt ihr auch im Herbst und Winter erfolgreich große Döbel. Friedfisch-Experte Robin Illner verrät euch alles über die richtigen Stellen, die besten Köder und Montagen. Erfahrt, worauf Ihre beim Gerät achten solltet und mit welchem Futter ihr die Fische an den Haken lockt. Auf zu den dicken Dickköpfen.
Genre:Spezial, Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© bissclips.tv