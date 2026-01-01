Dreckiger kleiner Billy
93 Min.Ab 18
93 Min.Ab 18
Dreckiger kleiner Billy
In den 1870er Jahren zieht Billy Bonney mit seiner Mutter und seinem Stiefvater in das trostlose Kaff Coffeyville, Kansas. Der Stadtjunge rebelliert gegen das harte, entwürdigende Landleben und wird schließlich aus dem Haus geworfen. Auf sich allein gestellt, gerät er an den heruntergekommenen Kleinkriminellen Goldie und dessen abgebrühte Freundin Berle. In dieser kaputten Ersatzfamilie findet Billy eine trügerische Form von Zugehörigkeit – doch sie führt ihn tiefer in eine Welt aus Gewalt, Alkohol und Hoffnungslosigkeit. Als die Stadt versucht, die Außenseiter loszuwerden, eskaliert die Situation. Billy greift zur Waffe – und beginnt seinen blutigen Weg in die Kriminalität.
Genre:Biografie, Drama, Western
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH