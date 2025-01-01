Ein Mann namens Otto
122 Min.Ab 12
Ein Mann namens Otto
Tragische Komödie mit dem zweifachen Oscar-Gewinner Tom Hanks: Otto fällt nach dem Tod seiner Frau in ein tiefes Loch. Er zieht sich daraufhin vollkommen zurück und pflegt keinerlei soziale Kontakte. Auch in seiner Nachbarschaft ist Otto nicht sonderlich beliebt. Erst als die hübsche Marisol in die Gegend zieht, fasst der Witwer wieder Lebensmut und entwickelt eine ungeahnte Freundschaft, die alles verändern soll.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
