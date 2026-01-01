Eltern mit Hindernissen
87 Min.Ab 0
Eltern mit Hindernissen
Katrin Wiedemann (Nicolette Krebitz) steht kurz davor, Schuldirektorin zu werden, nachdem sie ihr drittes Kind bekommen hat. Ihr Mann Philipp (Hary Prinz) soll die Elternzeit übernehmen. Doch nach der Geburt bittet die Schulverwaltung unerwartet Philipp, den Direktorenposten vorerst zu übernehmen, was zu einer Ehekrise führt. Im Streit legen die beiden ihr Baby versehentlich in eine Babyklappe, was das Jugendamt auf den Plan ruft. Die angespannte Lage wird durch Katrins egozentrischen Vater, ihre Ex-Schwiegermutter und weitere Besucher noch verschärft, bis Katrin und Philipp sich auf das Wesentliche besinnen.
Altersfreigabe:
0