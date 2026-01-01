Erkenne deinen Feind - Frank Capra´s Here is Germany
Erkenne deinen Feind - Frank Capra´s Here is Germany
In der Direktive „JCS 1067 vom 26. April 1945 an den Oberbefehlshaber der US-Besatzungstruppen in Deutschland legten die „Vereinten Stabschefs“ des US Kriegsministeriums fest: „Deutschland wird nicht besetzt zum Zwecke seiner Befreiung, sondern als besiegter Feindstaat.” „Wir kommen als Eroberer, nicht als Befreier“ konstatiert auch der vom US-Regisseur Frank Capra produzierte Propaganda Film „Here is Germany“, den das ‚US-Signal-Corps‘ für das ‚ Office of War Information der US Army ‘ produzierte. Man wollte ihn jedem US-Soldaten, der deutschen Boden betrat, vorführen. Von allen Propaganda-Filmen, die Regisseur Frank Capra, dreifache Oscar-Gewinner der Jahre 1934, 1936 und 1938, für das US-Signal-Corps produzierte, hat „Here is Germany“ die längste Vorgeschichte. Eine erste Fassung stellte Ernst Lubitsch 1942 fertig. 1943 übernahm Gottfried Reinhardt, Sohn des Theater-Regisseurs Max Reinhardt, das Projekt. Er war fertig, als die Grauen der Vernichtungslager bekannt wurden, an deren Existenz weder Capra noch Reinhardt geglaubt hatten. Jetzt übernahm Capra die Fertigstellung des 50-Minuten-Films, der erst im Oktober 1945 heraus kam.