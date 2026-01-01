Extrablatt
101 Min.Ab 12
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Extrablatt
Chicago in den 20er-Jahren: Hildy Johnson kündigt seinen Job als Reporter bei einer einflussreichen Boulevardzeitung. Am Tag seiner Abschiedsfeier taucht plötzlich der bewaffnete, zum Tode verurteilte Earl Williams auf. Eine rasante Verfolgungsjagd beginnt. Hildy entdeckt den Flüchtigen jedoch in einem leerstehenden Presseraum. Er beginnt, den Mann zu interviewen. Begeistert von dessen unglaublicher Lebensgeschichte beschließt er, seinen letzten Artikel diesem Mann zu widmen.
Genre:Comedy, Krimi
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Pictures