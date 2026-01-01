Fall
103 Min.Ab 16
103 Min.Ab 16
Fall
Die Freundinnen Shiloh Hunter und Becky Connor machen sich daran, einen maroden, 610 Meter hohen Sendemast in der Mojave-Wüste zu erklimmen. Ohne Probleme erreichen die jungen, aber erfahrenen Kletterinnen die oberste Plattform. Aber beim Abstieg stürzt die Außenleiter des Turmes in die Tiefe. Abgeschnitten müssen Shiloh und Betty auf der Plattform ausharren und auf Hilfe hoffen. Doch ihre Lage erscheint aussichtslos. Survival-Thriller von Scott Mann, mit Becky Connor und Virginia Gardner.
Altersfreigabe:
16