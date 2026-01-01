Filmen unterm Hakenkreuz - Der Filmschatz des Ernst Grelle
59 Min.Ab 0
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Filmen unterm Hakenkreuz - Der Filmschatz des Ernst Grelle
Ernst Grelle. Jahrgang 1895, ein begeisterter Filmamateur, mit Blick für Motive und Details, besitzt eine Zeiss Ikon Kamera und eine Vorliebe für 16-mm Kodakchrome Farbfilme, die ab Mitte der 30er Jahre auch in Deutschland zu erwerben sind. Grelle versteht sich als Chronist. Seit 1937 hält er zeithistorisch Bedeutsames fest. Darunter vieles, was die offiziellen Wochenschauen nicht zeigen. Seine letzten Aufnahmen entstehen Ende 1942. Zu diesem Zeitpunkt dient Grelle als Offizier im Bau-Pionier-Bataillon 219 im ukrainischen Wolokonewka, rund 500 Kilometer süd-westlich von Moskau. Seine Kamera ist robust, doch als die Temperaturen auf minus 30 Grad fallen und selbst Panzer- und Flugzeugmotoren einfrieren, versagt auch sie ihren Dienst.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
0
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