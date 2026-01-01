Flucht vom Planet der Affen
94 Min.Ab 12
94 Min.Ab 12
Flucht vom Planet der Affen
Nachdem der "Planet der Affen" durch eine Atomexplosion vernichtet wurde, haben nur drei Wesen die Katastrophe überlebt: die Affen-Wissenschaftler Dr. Cornelius, Dr. Zira und Milo. Sie flüchten von ihrem zerstörten Planeten mit dem Raumschiff, das menschliche Astronauten in ihren Affenstaat gebracht hatten. Nach einem wahnsinnigen Flug quer durch Raum und Zeit landen sie schließlich im Jahr 1972 an der kalifornischen Küste ...
Genre:Science Fiction
Produktion:US, 1971
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH