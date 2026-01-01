Flying Swords of Dragon Gate
123 Min.Ab 12
123 Min.Ab 12
Flying Swords of Dragon Gate
China am Ende der Ming-Dynastie, das Land wird von dem skrupellosen Yu terrorisiert. Hoffnung in der Bevölkerung keimt auf, als sich Martial-Arts-Meister und Freiheitskämpfer Zhao (Jet Li) zum Ziel setzt, mit der Korruption und Unterdrückung aufzuräumen. Im Wüsten-Gasthaus 'Dragon Gate' trifft Yu auf Zhao und seine Kämpfer sowie auf eine Gruppe trinkfester Mongolen, die darauf warten, dass ein mächtiger Sandsturm eine sagenumwobene Stadt aus Gold freilegen wird. Die Gier steht allen ins Gesicht geschrieben, und so kommt es zum ultimativen und tödlichen Kampf...
Genre:Action, Abenteuer
Produktion:CN, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH