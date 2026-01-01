Focke-Wulf 190
Focke-Wulf 190
"Als die Focke Wulf 190 im Juni 1939 ihren Jungfernflug machte, war es ohne Zweifel das modernste Kampfflugzeug der Welt. Schweres Feuergeschütz und ein enormes Leistungsniveau gaben der kleinen Sternmotor-Maschine die Möglichkeit, jeden vergleichbaren alliierten Flieger zu deklassieren. Als die Focke Wulf 1941 zum Einsatz kam, war sie sofort erfolgreich: Sie fügte dem Gegner so schwere Verluste zu, dass sie blad unter dem Namen "Butcher Bird" bekannt wurde. Während der verbleibenden vier Kriegsjahre wurde die Focke Wulf 190 an allen Kriegsschauplätzen von den Deutschen eingesetzt: Von Nordafrika bis Russland."
