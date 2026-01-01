Free Skate
121 Min.Ab 12
121 Min.Ab 12
Free Skate
Eine junge russische Eiskunstläuferin wird schwer verletzt an einer finnischen Landstraße gefunden – ohne Papiere, ohne Stimme, aber mit einem geheimnisvollen Brief. Hinter ihr liegt eine Flucht aus einem System aus Kontrolle, Missbrauch und eisiger Disziplin. Vor ihr: ein neues Leben in einem fremden Land, das ebenso kalt und gnadenlos sein kann wie das Eis, auf dem sie tanzt. Während sie versucht, in der Welt des Spitzensports Fuß zu fassen, holen sie die Schatten ihrer Vergangenheit ein. Erinnerungen, die sie zu verdrängen versucht, brechen sich Bahn – und mit ihnen eine Wahrheit, die nicht länger verborgen bleiben kann.
Genre:Drama, Thriller
Produktion:FI, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH