Friedfischangeln: Erfolgreich mit der Schwingspitze

12 Min.Ab 12
Just Fishing12 Min.Ab 12
Just Fishing
Das Angeln mit der Schwingspitze ist nicht nur super spannend, sondern auch extrem erfolgreich. Vor allem Friedfische lassen sich mit dieser feinen Methode prima überlisten. Schade, dass sie etwas in Vergessenheit geraten ist, finden die beiden Experten Maik Thurow und Holger Höner. Deshalb gibt es hier alle Tipps und Tricks zum Angeln mit der Schwingspitze.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:
de, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© bissclips.tv