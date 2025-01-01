Friedfischangeln: Erfolgreich mit der Schwingspitze
Friedfischangeln: Erfolgreich mit der Schwingspitze
Das Angeln mit der Schwingspitze ist nicht nur super spannend, sondern auch extrem erfolgreich. Vor allem Friedfische lassen sich mit dieser feinen Methode prima überlisten. Schade, dass sie etwas in Vergessenheit geraten ist, finden die beiden Experten Maik Thurow und Holger Höner. Deshalb gibt es hier alle Tipps und Tricks zum Angeln mit der Schwingspitze.
