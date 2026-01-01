Friedrichstadt-Palast - Die größte Bühne der Welt
51 Min.Ab 0
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Friedrichstadt-Palast - Die größte Bühne der Welt
Der Friedrichstadt-Palast ist ein Ort, an dem Geschichte und Gegenwart spektakulär verschmelzen. Diese Reportage führt hinter die Kulissen der größten Theaterbühne der Welt und zeigt, wie Handwerk, Leidenschaft und Hightech zusammenwirken. Vom Archivar bis zur Bühnenplastikerin öffnen Menschen mit Herz und Präzision den Blick auf ein faszinierendes Gesamtkunstwerk - ein filmisches Porträt voller Magie, Teamgeist und Kreativität.
Genre:Dokumentation, Mini-Serie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© welt