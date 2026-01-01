Frontlines - Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs - Folge 5: Iwo Jima
53 Min.Ab 6
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Frontlines - Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs - Folge 5: Iwo Jima
Auf Iwo Jima stirbt im Februar 1945 ein Viertel aller im Zweiten Weltkrieg gefallenen US-Marinesoldaten, in der gewaltigen Schlacht selbst, jeder dritte Mann – ein Taktikwechsel ist unumgänglich. Im Nachgang werden 27 Ehrenmedaillen verliehen, und das Foto der Marines, die auf dem Berg Suribachi die amerikanische Flagge hissen, erlangt weltweite Berühmtheit. Doch zum Zeitpunkt der Aufnahme stehen ihnen noch 30 Tage intensiver Gefechte bevor.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Krieg, Militär
Produktion:DE, GB, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH