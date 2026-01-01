Frontlines - Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs - Folge 8: Omaha
53 Min.Ab 6
53 Min.Ab 6
Frontlines - Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs - Folge 8: Omaha
Der „Omaha Beach“ genannte schmale, von befestigten Steilufern gesäumte Strandabschnitt wird für die US-Armee zur Feuertaufe mit hohen Verlusten. Misslungene Pläne, verpasste Chancen und ein kühner Ansturm prägen diesen Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs. Den amerikanischen Streitkräften gelingt am D-Day die Landung am Omaha Beach trotz widrigster Bedingungen: Ansteigendes offenes Gelände, Dauerbeschuss, Minenfelder, hohe Opferzahlen und keine Rückzugsmöglichkeit.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:GB, DE, 2020
Altersfreigabe:
6
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