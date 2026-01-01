Frühstück bei Monsieur Henri
96 Min.Ab 0
96 Min.Ab 0
Frühstück bei Monsieur Henri
Als Untermieterin darf die junge Constance Piponnier in die Pariser Altbauwohnung von Monsieur Henri einziehen. Henris Sohn Paul hofft damit, für seinen kranken Vater eine Aufsichtsperson gefunden zu haben. Doch zwischen dem griesgrämigen Pensionisten und der lebhaften Studentin kommt es bald zu Streit. Als Henri mit Rauswurf droht, akzeptiert Constance einen ungewöhnlichen Vorschlag: Sie soll Henris verheirateten Sohn Paul verführen. Tragikomödie mit Claude Brasseur und Noémie Schmidt.
Altersfreigabe:
0