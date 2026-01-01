Gamera – Guardian of the Universe
92 Min.Ab 12
Rätselhafte Flugsaurier, die Gyaos, machen Jagd auf Menschen. Wissenschaftler aus aller Welt versuchen die mysteriösen Bestien in einer Arena in die Falle zu locken. Als dies mißlingt eskaliert die Situation vollends. Die Gyaos werden immer größer und agressiver. Die Luftwaffe ist machtlos. Nur einer kann noch helfen: Gamera. In der Millionenstadt beginnt das Kultmonster eine Materialschlacht auf Leben und Tod.
Genre:Action, Drama, Fantasie
12
