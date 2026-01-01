Geliebter Johann Geliebte Anna
102 Min.Ab 0
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Geliebter Johann Geliebte Anna
Eine Liebesgeschichte die Legende wurde: Erzherzog Johann, der Bruder des regierenden Habsburgermonarchen und Anna Plochl, das lebenslustige Mädchen aus dem Volk. Als der Kaiser die bereits erteilte Heiratserlaubnis für ungültig erklärt, holt Johann seine „Hausfrau" auf seine Ländereien und in sein Unternehmen. Gleichzeitig engagiert er sich politisch für sein Land, die Steiermark. Es sind die langen Trennungen, die dem Liebespaar fast zum Verhängnis werden.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 3