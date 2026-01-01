Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Geliebter Johann Geliebte Anna

Geliebter Johann Geliebte Anna

102 Min.Ab 0
ORF III102 Min.Ab 0
ORF III

Geliebter Johann Geliebte Anna

Eine Liebesgeschichte die Legende wurde: Erzherzog Johann, der Bruder des regierenden Habsburgermonarchen und Anna Plochl, das lebenslustige Mädchen aus dem Volk. Als der Kaiser die bereits erteilte Heiratserlaubnis für ungültig erklärt, holt Johann seine „Hausfrau" auf seine Ländereien und in sein Unternehmen. Gleichzeitig engagiert er sich politisch für sein Land, die Steiermark. Es sind die langen Trennungen, die dem Liebespaar fast zum Verhängnis werden.

Genre:
Drama
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© ORF 3